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Van'da 12 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı

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Van Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen 12 kişi hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Van'da "tehdit veya hakaret içeren tezahürat" ve "şiddete neden olabilecek açıklamalar" maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Spor Güvenliği Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar ve Siber Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğümüzce yapılan sanal devriye sonucunda; 'tehdit veya hakaret içeren tezahürat' ve 'şiddete neden olabilecek açıklamalar' maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Spor Güncel Haberler

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