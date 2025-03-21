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Van'da 1 Milyon 800 Bin TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Van'da 1 Milyon 800 Bin TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
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Van'da yapılan bir operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan 143 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı 143 adet cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir ikamet ve bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL değerinde gümrük kaçağı 143 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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