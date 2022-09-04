Van 3. sayfa haberleri... Özalp ilçesinde 3 bin bağ ot yandı 3. Sayfa Haberleri Van haber... Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 3 bin bağ ot yandı. Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 3 bin bağ ot yandı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Balçıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 3 bin bağ ot ise yandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Özalp Van 3. Sayfa Haberler

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