Van 3. sayfa haberleri... Özalp ilçesinde 3 bin bağ ot yandı
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Van haber... Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 3 bin bağ ot yandı.
Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 3 bin bağ ot yandı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yukarı Balçıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, 3 bin bağ ot ise yandı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa