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Van 3. sayfa haberi: Van'da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Van 3. sayfa haberi: Van'da çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van haberlerine göre Van'da polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 19-25 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; bin 945 paket sigara, 59 paket doldurulmuş makaron, 56 adet cep telefonu, 129 adet cep telefonu şarj aleti, 8 adet tarihi eser, 183 adet zayıflama hapı ele geçirildi. 6136 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet AK-47 tüfek, 15 adet AK-47 şarjörü, 261 adet AK-47 mermisi, 1 adet AK-47 kasatura, 5 adet av tüfeği, 24 adet av tüfeği kartuş fişek ve 3 adet hücum yeleği ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 10 olay çerçevesinde 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü Van 3. Sayfa Haberler

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