Vali Tuncay Akkoyun İlköğretim Haftası kutlama programına katıldı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk günü ve İlköğretim Haftası olması münasebetiyle düzenlenen kutlama programına katıldı.

Selahaddin Eyyubi İlkokulunda gerçekleştirilen programa Vali Akkoyun'ın yanı sıra Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kutlama töreni; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Programda konuşan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak yeni bir eğitim-öğretim yılını daha büyük bir sevinç ve heyecanla karşıladıklarını dile getirdi. Mardin'de eğitim altyapısının daha da güçlendiği, niteliğinin katlanarak arttığı bir dönem olarak geçireceklerine yürekten inandıklarını belirten Vali Akkoyun, "Türkiye Yüzyılı sanayiden sağlığa, tarımdan ulaşıma her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimin de yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

Konuşmasını öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hitaben sürdüren Vali Akkoyun, şunları söyledi:

"Bu hafta kiminiz ilk defa okula başlamanın heyecanını, kiminiz ise üç aylık uzun bir tatil sürecinin ardından öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Bu heyecanlı ve sevinçli gününüzde sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Hayatta; ahlaklı, vicdanlı, merhametli, hoşgörülü ve özgüven sahibi olmak en az okullardaki başarımız kadar önemlidir. Derslerdeki başarımızı önemserken aynı zamanda ahlaki durumumuzu ihmal etmemeliyiz. Saygı, merhamet, hoşgörü, dürüstlük gibi erdemlerle kendimizi kuşatmalıyız. Öğretmenlerimize ve büyüklerimize saygılı, arkadaşlarımıza merhametli olmalıyız. İstikbaliniz için, sizlere daha güçlü daha müreffeh bir ülke miras bırakmak için çalışıyor, gayret ediyoruz. Okullarda öğretmenleriniz, evlerinizde aileleriniz sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için mücadele ediyor, emek veriyor. Şunu unutmayın ki sizler medeniyetiyle, tarihiyle, değerleri ve vicdanıyla büyük bir milletin evlatlarısınız, kutlu bir ecdadın torunlarısınız. Kendinizi medeniyetimize layık bir şekilde yetiştirin. Hayatınızı güzel ahlakla yüceltin. Her şeyin dijitalleştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın icat ve gereklerine dikkat kesilin. Bir yabancı dil öğrenin. Çağın gerektirdiği kodlama dilini ihmal etmeyin. Bu kadim coğrafyada doğup büyüyen döneminin çok daha ötesinde icatlar ortaya koyan tarihte El-Cezeri ve günümüzde Aziz Sancar gibi bu topraklardan daha nice bilim insanları çıkacağına yürekten inanıyorum. Kendinize inanın, milletimize inanın. Her bir karışı şehitlerimizin fedakarlıklarıyla yoğrulmuş bu güzel ülkemizin gücüne inanın. Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olmaktan daima gurur duyun. Gözlerinizdeki ışık, ülkemizin ve milletimizin geleceğine dair umutlarımızı yeşertmektedir. Rabbim sizlere zihin açıklığı versin".

Mardin'deki yatırımlara değinen Vali Akkoyun, "Evlatlarımızın nitelikli ve donanımlı bir şekilde eğitim alması için hiçbir fedakarlıktan geri durmuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızın katkılarıyla eğitim-öğretim için her türlü desteği verip her türlü imkanı seferber etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede; 2018-2022 yıllarında ilimizin ilçelerinde ortaöğretim lise ile temel eğitim için 88 adet okul bitirilmiş olup, toplamda 1252 derslik yaptırılmıştır. 2023-2024 yılında 34 anaokulu, 2 ortaokul ve bir fen lisesi planlamaya alınmıştır. Bir ortaokul ve bir fen lisesi ile 2 adet anaokulu bitirilmiş olup; 16 anaokulumuz için ihaleye çıkılmış ve yapımı devam etmektedir. 18 anaokulumuzun ihale iş ve işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. 2023 yılında 8 ilçemizde 96 adet okulumuzun doğal gaz dönüşümünü gerçekleştirmekteyiz. 2023 yılında 85 okulumuzun bakım onarımı bitirilmiş olup eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kutluma programı, okula yeni başlayan öğrencilere 'Okula hoş geldin çiçeği' verilmesi, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Selahaddin Eyyubi İlkokulunda öğrencilerinin halk oyunu gösterisinin ardından Vali Tuncay Akkoyun, sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. - MARDİN