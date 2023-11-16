Vali Pehlivan: "Güvenlik güçlerimiz suçluların korkulu rüyası oldu"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, acil çağrı merkezlerinin 112 çatısı altında toplandığını hatırlatarak, "Bu yıl çağrı merkezimize ilk 10 ayda 2 milyon 253 bin 866 çağrı gelmiştir. Ekiplerimiz suçluların korkulu rüyası oldu, oluyor, olmaya da devam edecek. Bu anlamda gerek bireysel gerek organize şekilde suç işlemeye kalkışanlar karşısında bizim ekiplerimizi buluyor, bundan sonra da bulmaya devam edecek" dedi.

Mersin Valisi Pehlivan, 112 Acil Çağrı Merkezinde, bu yılın ilk 10 ayında meydana gelen olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Pehlivan'a, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek eşlik etti.

Vali Pehlivan, acil çağrı numaralarının 112 çatısı altında toplandığını söyledi. Yeni nesil 112 yazılımlarının da Mersin'de ocak ayından itibaren kullanılmaya başlandığını belirten Pehlivan, "112'imiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın da 112 farkındalığı her geçen gün artıyor. Buda rakamsal olarak çağrılara yansıyor. Nitekim 2022 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 2 milyon 200 bin çağrı almışız. Bu yılın ilk 10 ayında ise 2 milyon 253 bin 866 çağrı almışız. Genel olarak baktığımızda çağrı oranı yüzde 3,6 artmış durumda. Tabi çağrıların artması, bu çağrılara verilen reaksiyon çok önemli. 2022 yılının ilk 10 aylık süresinde reaksiyon süresi 3 saniye iken, bu yılın ilk 10 ayında ise reaksiyon süresi 1.7 saniyeye inmiş durumda. Bir önceki yıla göre reaksiyon süresi yüzde 43,3 azalmış. Aslında performans olarak artmış. Vatandaşlarımız 112'yi çevirdiğinde 1,7 saniye içinde hemen ilgili birime yönlendirmesi yapılıyor. Gelen çağrıların yüzde 26'si sağlık hizmetleriyle ilgili. En çok çağrıyı da bu noktada alıyoruz. Yüzde 15,6 güvenlikle ilgili çağrı geliyor. Yüzde 28 danışma ve bilgi talebi maksatlı çağrılar geliyor. Yüzde 11.5 trafik hizmetleriyle ilgili çağrılar geliyor. Diğer düşük çağrılarda da muhtelif olaylarla ilgili çağrılar geliyor. Mersinli hemşerilerimizden ricam, 112 acil çağrı merkezi bütün vatandaşlarımızın hizmetinde. Vatandaşlarımız yaşadıkları herhangi bir olumsuzlukta hemen 112'yi arasın" ifadelerini kullandı.

"Gayemiz bütün olayları aydınlatmaktır"

Olaylara çok hızlı bir şekilde müdahale edildiğini vurgulaya Pehlivan, "İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2023 yılının ilk 10 ayında 35 terör, 11 bin 141 asayiş, bin 6 kaçakçılık ve organize suç, 121 siber, bin 453 göç, 306 trafik, 93 cezaeviyle ilgili hususlar olmak üzere 14 bin 166 olay meydan gelmiştir. Bu olayların yüzde 99'u aydınlatılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzün sorumluluk bölgesinde ise ilk 10 ayda 133 terör, 59 bin 229 asayiş, 592 kaçakçılık ve organize suç, 4 bin 185 narkotik, 2 bin 601 siber, 22 göç, 11 bin 57 trafik olmak üzere 77 bin 819 olay meydana gelmiştir. Bu olayların da aydınlatma oranı yüzde 80'in üzerinde gerçekleşmiştir. Güvenlik güçlerimiz suça ve suçluya karşı etkin mücadele veriyor ve göz açtırmıyor, açtırmayacak. Suça işlemeye kalkışan hangi alanda olursa olsun muhakkak bulmak, yakalamak ve adalete teslim etmek birinci önceliğimizdir. Bu yılın ilk 10 ayında, emniyet sorumluluk bölgesinde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan 3 bin 123'ü tutuklanmıştır. İl Jandarma Komutanlığı bölgemiz de ise 601 tutuklama gerçekleşmiştir. Gayemiz bütün olayları aydınlatmaktır. Baktığımızda birçok konu başlığında aydınlatma oranlarımız yüzde 100 oranında" diye konuştu.

"Güvenlik güçlerimiz suçluların korkulu rüyası oldu"

Özellikle trafikte meydana gelen olayların arttığına dikkat çeken Pehlivan, "Denetlerimiz arttı, artıyor, daha da artacak. Lütfen kurallara uyalım. Trafikte gördüğümüz olumsuzlukları hemen 112'ye bildirelim. Bu anlamda sorumlu birimlerimizin vermiş olduğu mücadeleye katkıda bulunalım. Özellikle uyuşturucu, terör, göçmen kaçakçılığı, organize suçlarla ilgili azami hassasiyetle çalışılıyor, çalışılacak. Tabi diğer alanlarda da yoğun bir mücadele veriliyor, verilmeye devam edilecek. Mersin'imiz her geçen gün daha da huzurlu hale geliyor. Bu sürekli kılınacak. Ekiplerimiz suçluların korkulu rüyası oldu, oluyor, olmaya da devam edecek. Hiç kimseye bu anlamda gerek bireysel gerek organize şekilde suç işlemeye kalkışanlar karşısında bizim ekiplerimizi buluyor, bundan sonra da bulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın da işbirliğiyle her geçen gün suç ve suçluya karşı mücadelemiz daha iyi olacaktır" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Pehlivan ve beraberindekiler, çağrı merkezini gezerek, çalışanlardan bilgi aldı. Bu sırada Vali Pehlivan, telsizle anons ederek, ekiplere görevlerinde başarılar diledi. - MERSİN