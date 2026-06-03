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Ücretlerini alamadıklarını iddia eden madenciler ofise yürüdü

Ücretlerini alamadıklarını iddia eden madenciler ofise yürüdü
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Özşen Madencilik işçileri, 3 aydır ödenmeyen ücretleri için Tekirdağ'daki firma ofisine yürüyüş başlattı. Güvenlik güçleri tarafından durdurulan işçiler, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Kiremitçiler Grup bünyesindeki Özşen Madencilik işçileri, yaklaşık 3 aydır ödenmediğini iddia ettikleri ücretleri için firma sahibinin Tekirdağ'daki ofisine yürüyüş başlattı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde haklarını almak için eylemlerini sürdüren işçiler, direnişlerinin 15'inci gününde Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kiremitçiler Grup ofisine yürümek üzere Namık Kemal Yaypet Dinlenme Tesisleri'nde toplandı.

Yürüyüşe başlayan işçiler, güvenlik güçleri tarafından durduruldu. İşçiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, yürüyüşün sürdürülmesine izin verilmediği öğrenildi.

Tekirdağ merkezde de yürüyüş yapan işçiler, yaklaşık 3 aydır ücretlerini alamadıkları belirtilerek alacaklarının ödenmesi talep edildi. Madenciler, haklarını alıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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