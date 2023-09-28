Uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı. Polis operasyonunda bonzai, esrar ve diğer uyuşturucu maddeler ile silah ele geçirildi.

Uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Yüreğir ve Seyhan ilçesinde satış yaptıkları belirlenen Serdar A.(44), Erdihan T.ile Kemal Ç.'ninadreslerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 859,65 gram bonzai, 30,55 gram esrar, 0,52 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ile 8 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.