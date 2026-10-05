Üst klasman hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Üst klasman hakemi Yasin Kol tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü MHK soruşturmasında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kol, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı