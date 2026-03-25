Haberler

Üsküdar'da spor salonunda yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi

Üsküdar'da spor salonunda yangın paniği: 1 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da bir spor salonunda çıkan yangın, içerideki vatandaşları panikletirken bir çalışan dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak müdahalede bulundu.

Üsküdar'da içeride vatandaşların spor yaptığı bir spor salonunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın esnasında içeride bulunan spor salonu çalışanı dumandan etkilendi.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak üzerinde bulunan Shaba isimli spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre spor salonunun sauna kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının etkisiyle spor salonunu dumanlar kaplayınca, spor salonu içindeki vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangın esnasında içeride kalan spor salonu çalışanını dışarı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, spor salonunda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

