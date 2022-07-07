Ümraniye'de kargocu oyunu: Daireye girip hırsızlık yaptı - Haberler

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Ümraniye'de kargocu oyunu: Daireye girip hırsızlık yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ümraniye'de bir binaya kargocu gibi giriş yapan şüpheli şahıs, dairelere girerek hırsızlık yaptı.

Ümraniye'de bir binaya kargocu gibi giriş yapan şüpheli şahıs, dairelere girerek hırsızlık yaptı. Şüpheli şahsın, binaya kargo paketiyle girip çaldığı ürünlerle çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binaya elindeki kargo paketiyle giren şahıs ev sahiplerinin evde olmadığını tespit ettiği dairelere girdi. Evden çaldığı ürünleri yanında getirdiği poşetlere dolduran şüpheli şahıs, binadan çıkış yaparak uzaklaştı. Şüpheli şahsın binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüpheli şahsın dikkat çekmemek için elindeki paketle binaya giriş yaptığı o esnada temizlik görevlisinin bina girişinde olduğu görülüyor.

(Abdul Samet Kaya - Burak Uğur /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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