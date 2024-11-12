Üye Girişi
Haberler

Uludağ Zirvesindeki Aşınma, Dağın Geleceğini Tehdit Ediyor

Uludağ Zirvesindeki Aşınma, Dağın Geleceğini Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'ın zirvesindeki aşınma, her geçen gün artarak devam ediyor. Uzmanlar, yıllar içinde Uludağ'ın daha alçak bir dağ haline dönüşeceğini belirtiyor. Bursalı dağcı İsmet Şentürk'ün bölgedeki yürüyüşü sırasında çektiği drone görüntüleri, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Uludağ'ın zirvesinde çekilen drone görüntüleri dağın zirvesinin her geçen gün biraz daha eridiğini gözler önüne serdi. Zirvedeki sırt hattında kuzeyden batıya doğru yaşanan aşınma sebebiyle uzmanlar yıllar içerisinde Uludağ'ın daha alçak bir dağ haline dönüşeceğini belirtti.

Bursalı dağcının saatlerce süren zirve yürüyüşü, kendisini takip eden drone tarafından da anbean görüntülendi.

2514 metre yükseklikteki Uludağ'ın bulutları delen zirvesi, hem yaz hem kış efsanevi görüntüsüyle yıllardır bir çok hikayeye konu oldu. Türkiye'de kış turizmi denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Uludağ, 2.543 metrelik yüksekliği ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı. Bursa sınırlarında bulunan Uludağ, ülkemizin en büyük doğa sporları ve kış turizmi merkezi.

Genişliği 15-20 km, uzunluğu ise 40 km'lik bir alanı kaplayan Uludağ'ın Bursa'ya bakan tepeleri kademeli bir görünüm sergilerken, Orhaneli'ne bakan tepeleri ise düz ve dik bir yapı gösteriyor. Bölgenin en yüksek tepesi olan ve Uludağ Tepe ya da Karatepe olarak adlandırılan zirve 2,543 metre yüksekliğe sahip. Oteller bölgesinden rahatlıkla görülen ve yaygın olarak yanlış bilinen ve dağın zirvesi zannedilen Keşiştepe 2,486 metre yükseklikte.

Doğa sporları ve birçok farklı aktivitenin rahatlıkla gerçekleştirilebildiği Uludağ'ın çevresinde Sarıalan, Kirazlıyayla, Kadıyayla, Softaboğan yaylaları bulunuyor. Kayak, trekking, oryantiring, kamping gibi etkinliklerin yapılabildiği ve özellikle kış aylarında ziyaretçi sayısının arttığı dağ ve çevresi ülkemizin en çok tanınan turistik merkezlerinden biri.

Dağ sporu ile uğraşanların 4 mevsim uğrak yeri olan Uludağ, trekking yürüyüşü yapanlarında ilgi odağı. Oteller bölgesinden yürüyüşe başlayan doğa sporcuları, maden yolundan göller bölgesine ulaşıyor. Alternatif güzergah olarak ise Alaçam Mahallesinden tırmanış gerçekleştirip 3 saat boyunca orman içinden yürüyerek göller bölgesine oradan da zirveye ulaşıyorlar.

Uludağ'ın zirvesi her geçen gün aşınıyor

Bölgenin en yüksek tepesi olan 2.543 metre yüksekliğe sahip Kara tepe diğer adlarıyla Uludağ tepe yada Zirve tepedeki sırt hattında kuzeyden batıya doğru sürekli bir aşınma yaşanıyor.

Uzmanlar aşınma sebebiyle yıllar içerisinde Uludağ'ın zirvesinin daha alçak bir hale dönüşeceğini belirtirken, Bursalı dağcı İsmet Şentürk'ün bölgeye yaptığı son yürüyüşünde drone ile kaydettiği görüntüler, zirvedeki aşınmanın boyutunu gözler önüne serdi. Saatler boyu süren yürüyüşünde kendisine bir tek takip modundaki dronun eşlik ettiği usta dağcı, zirvede yürümek sanki başka bir gezegende, ayda yürümek gibi bir şey kendinizi bulutların üzerinde görmek bambaşka bir duygu dedi.

Uludağ'ın zirvesindeki sırt hattının kuzeyden batıya doğru yağmur, fırtına, kar ve çığ gibi doğa olayları sonrasında sürekli aşındığını ve bu aşınmanın drone görüntülerinde de çok net bir şekilde görüldüğünü aktaran Şentürk, "Bu aşınma ve çöküntü sonrası 4 ayrı sirk bölgesi oluştu. Aşınma sürekli devam etmekte. Uzun yıllar sonra bu sırt hattı tamamen aşınıp Uludağ daha alçak bir dağ haline dönüşecek. Meydana gelen bu oluşumlar bize bu sonucu gösteriyor" dedi.

Drone eşliğinde yaptığı ve saatlerce süren zirve yürüyüşü hakkında da bilgi veren Şentürk, "Uludağ'ın o muhteşem sırt hattında yürümek, o sağlı sollu boşluğu düşündüğünüzde hiçte kolay değil. Sanki başka bir gezegende, ayda yürüyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Bu güzellikleri ancak doğa sporu ile uğraşan insanlar yaşama şansına sahip. Uludağ'ın bu bölgelerini tüm dağcılara tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş

Annenin önlem olarak yaptığı hareket faciaya davetiye çıkarmış

 Bahçeli'den 'Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?' diye soran gazeteciye tepki

Gazetecinin koridorda yönelttiği soru Bahçeli'yi küplere bindirdi

 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu

Başsavcılık'tan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için yeni talep
Bakanlık yeni sahtekarları ifşa etti! Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti

Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta elektrik kesintisi! Isparta'da hangi mahalle ve sokaklarda kesinti yaşanacak? 12 Kasım AEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama Masterchef 12 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Serdar Ortaç tutuklandı mı, suçu ne? Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? CANLI ALTIN KURU | 12 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Batuhan Karadeniz tutuklandı mı, suçu ne? Batuhan Karadeniz yurt dışında mı? Yasa dışı bahis soruşturmasında son durum nedir? Kızıl Goncalar 26. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki İstanbul'da yağmur var mı? Bugün (12 Kasım Salı) hava nasıl olacak? İstanbul su baskını uyarısı! Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 12 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.