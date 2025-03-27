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Uludağ'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Uludağ'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 3'e Yükseldi
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Uludağ'daki Kervansaray Otel'de meydana gelen yangında milli sporcu Berkin Usta, babası Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belli değil.

Uludağ'daki otel yangını faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kervansaray Otel'de çıkan yangında milli sporcu Berkin Usta ile babası Yahya Usta'nın ardından annesi Fikriye Usta da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabah 06.00 sıralarında Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangında Milli Kayakçı Berkin Usta ve babası olan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta hayatını kaybederken, anne Fikriye Usta ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan Fikriye Usta, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikriye Usta da, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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