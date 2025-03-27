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Uludağ'daki Otel Yangını: Savaş Alanını Andıran Görüntüler

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Bursa Uludağ'da bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden milli kayakçı Berkin Usta ve babası Yahya Usta'nın ardından otelin içindeki yıkım görüntülendi. Yangın, 30 itfaiye ekibinin 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Uludağ'daki yanan otelin içi böyle görüntülendi

Uludağ'da yangın çıkan otel adeta savaş alanına döndü

Yangın itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla tamamen söndürüldü

BURSA - Bursa Uludağ'daki otel yangınından geriye savaş alanını andıran görüntüler kaldı. Otelin içerisini görüntüleyen İHA ekibi facianın boyutunu gözler önüne serdi. Yangında

24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Şampiyon Milli Kayakçı Berkin Usta ve

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta hayatını kaybetmiş, annesi Fikriye Usta yoğun bakıma alınmıştı.

30 itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın 11.00 sıralarında tamamıyla söndürüldü. Yangının yaşattığı büyük zarar ise otelin içerisinden görüntülendi. İHA ekibi itfaiyecilerle birlikte küle dönen otelin içerisini görüntüledi.

Yangının çıkış sebebi kesin olarak bilinmezken, geriye savaş alanını andıran hurda görüntüleri kaldı.

Öte yandan Fikriye Usta'nın Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa
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