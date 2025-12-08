Haberler

Uludağ'da kar var oteller kapalı

Güncelleme:
Bursa Uludağ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye çıktı. Yılbaşı öncesi oteller hazırlıklarını hızlandırdı.

Bursa Uludağ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Yılbaşına sayılı günler kala oteller, kar yağışıyla birlikte hazırlıklarına başladı.

Türkiye'nin önemli kuş turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da gece etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı otelleri de harekete geçirdi. Uludağ'ın zirvesi tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, bölgedeki otellerin ve tesisler yılbaşı öncesi hazırlıklarını hızlandırdı.

Uludağ'a gelenlerin eğlenmek, sosyal aktivitelerde bulunmak ve günübirlik tesislerden yararlanmak istediğini belirten vatandaşlar, ruhsatlı otellerin de açılmasını talep etti.

Bölge çalışanları ise, "Dün itibariyle kar yağışı etkili oldu. Biz de hazırlıklarımıza başladık. Şuanda 10 santimetre civarında bir kar kalınlığı var" dedi.

Öte yandan, sabah saatleri itibariyle Uludağ'da hava sıcaklığı 2 dereceyi gördü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
