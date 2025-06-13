TüvTürk Muayene İstasyonu'na Operasyon: 3 Gözaltı

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TüvTürk Muayene İstasyonu'na Operasyon: 3 Gözaltı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda TüvTürk Muayene İstasyonu'nda 3 kişi gözaltına alındı. Polis, muayene için gelen vatandaşları istasyondan gönderdi.

TüvTürk muayene istasyonuna operasyon: 3 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis, TürvTürk Muayene İstasyonu'na operasyon düzenleyerek 3 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki TüvTürk Araç Muayene İstasyonuna operasyon düzenledi. Operasyonda polis, 3 şahsı gözaltına aldı. Araçlarını muayeneye getiren vatandaşlar ise polisler tarafından istasyondan gönderildi.

Detay verilmeyen operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KUTLU - 3.Sayfa
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