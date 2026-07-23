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Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisine yapılan dron saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Türk bayraklı 'Mv Reyhan Sarı' isimli kuru yük gemisine yapılan dron saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
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Rusya'dan kömür yükleyen Türk bayraklı Mv Reyhan Sarı gemisi, Novorossiyk açıklarında dron saldırısına uğradı. Saldırıda bir mürettebat öldü, iki kişi yaralandı. Görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'nın Taman Limanı'ndan yüklediği kömürü Trabzon'a getirirken Novorossiyk açıklarında dron saldırısına uğrayan Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisine yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

"Mv Reyhan Sarı" adlı Türk bayraklı kuru yük gemisi, Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a tahliye etmek üzere seyir halindeyken Novorossiyk açıklarında saldırıya uğradı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu gemide maddi hasar meydana gelirken, makine dairesinde görevli Savaş Çakar (54) hayatını kaybetti. Yaralanan iki mürettebat ise Sahil Güvenlik helikopteriyle Samsun'a getirildi. Yaralı gemi mürettebatları Samsun'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, gemi yoluna devam ederek bugün sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na ulaştı.

Yapılan saldırı anının görüntüleri ortaya çıkarken, geminin hedef alındığı anlar dron kamerası ile kayda alındı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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