Turgutlu'da Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

Turgutlu'da Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda doldurulmuş sigara, boş makaron ve tütün işleme ekipmanı ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda çok sayıda doldurulmuş sigara, boş makaron ve tütün işleme ekipmanı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesinde E.Ç. (36) isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada; 1 adet elektrikli tütün parçalama makinesi, 2 adet kompresör, 3 adet otomatik sigara sarma makinesi, 402,5 kilogram kıyılmış tütün, 29 bin 900 adet doldurulmuş sigara ve 430 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ç., işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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