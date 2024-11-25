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TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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TÜPRAŞ, İzmir Rafinerisi'nde meydana gelen yangının kontrol altına alındığını ve olaydan etkilenen çalışan bulunmadığını duyurdu.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmir Rafinerisinde meydana gelen yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü, olaydan etkilenen hiçbir çalışanın bulunmadığını açıkladı.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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