Trump yönetimi, ABD askerine Venezuela petrolüne yönelik "karantina" uygulanma emri

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ABD askeri güçlerine iki ay boyunca tamamen Venezuela petrolüne yönelik bir "karantinanın" uygulanmasına odaklanmaları talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Venezuela üzerinde kurduğu baskıyı artırmak için harekete geçti. İsmi açıklanmayan ABD'li yetkiliye göre; Beyaz Saray, ABD ordusuna iki ay boyunca tamamen Venezuela petrolüne yönelik bir "karantinanın" uygulanmasına odaklanmaları yönünde talimat verdi. ABD'li yetkili, "Askeri seçenekler hala mevcut olsa da, odak noktası Beyaz Saray'ın aradığı sonuca ulaşması için öncelikle yaptırımları uygulayarak ekonomik baskı uygulamak" dedi.

Yetkili, "Şimdiye kadarki çabalar Maduro üzerinde muazzam bir baskı oluşturdu. Ocak ayının sonlarına doğru Venezuela, ABD'ye önemli tavizler vermeyi kabul etmediği takdirde bir ekonomik felaketle karşı karşıya kalacak" diye konuştu.

ABD-Venezuela gerilimi

Trump yönetimi, ülkede çok sayıda ölüme yol açan yasa dışı uyuşturucuların tedarikinde Maduro'nun rol oynadığını savunuyor. Maduro ise yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle herhangi bir bağlantısı olduğunu reddederken, ABD'nin söz konusu adımlarının "kendisini devirme ve Latin Amerika'daki ABD askeri etkisini genişletme" girişimi olduğunu savunuyor.

ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuştu

Trump yönetimi, Karayipler'e geniş çaplı askeri yığınak yaparak Maduro üzerindeki baskıyı artırmıştı. ABD ordusu, bölgede uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle çok sayıda tekneyi vurmuş, Venezuela kıyılarında yaptırım uygulanan bir petrol tankerine el koymuştu. Trump ise son olarak Venezuela'ya giriş-çıkış yapan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine "tam abluka" uygulanması talimatı vermişti. Trump ayrıca Venezuela'ya kara operasyonu gerçekleştirilebileceğini belirtmişti. - WASHINGTON