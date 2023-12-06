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Trabzon'da asker uğurlama töreninde kurşunla vurulan kadın toprağa verildi

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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde evinin yakınında asker uğurlama töreni sırasında atılan kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Perihan Dikbaş bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde evinin yakınında asker uğurlama töreni sırasında atılan kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Perihan Dikbaş bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay önceki gün ilçenin Fidanbaşı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve geçtiğimiz günlerde köyüne gelen Perihan Dikbaş (58) köydeki evinin önünde odun keserden birden yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, kafasından ateşli silah yaralanması teşhisi ile Dikbaş'ı hemen Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken Dikbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk annesi Dikbaş'ın cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kafasında tek kurşun giriş ve çıkışı tespit edilmişti. Olayla ilgili O.Y., M.K. ve H.Ö. adlı şahıslar gözaltına alınırken, Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadeleri sonrasında şüpheliler O.Y. ile H.Ö. serbest bırakılırken, M.K. tutuklanma talebiyle Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Vakfıkebir Sulh Ceza Hakimliği tarafından, yaşı ve hastalığı dikkate alınan 86 yaşındaki şüpheli M.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Vakfıkebir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu karara itiraz edildi.

Hayatını kaybeden Perihan Dikbaş ise bugün Giresun'un Görele ilçesine bağlı Bayazıt köyünde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazında konuşan Sedat Dikbaş, yaptığı açıklamada "Allah'tan gelene ne diyelim. Ancak çok erken oldu. Biz kendisinden razıyız. Eşimi uğurlamaya geldiler. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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