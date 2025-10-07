Denizdeki patlama Trabzonluların yüreğini ağzına getirdi

Haberler

Trabzon'un Ortahisar ilçesi açıklarında, denizde meydana gelen patlama vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Birçok noktadan duyulan patlama paniğe neden olurken, valilikten yapılan açıklamada insansız deniz aracının kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde meydana gelen patlama nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Patlama sesi birçok noktadan duyulurken, valilik yaptığı açıklamada insansız deniz aracının kontrollü bir şekilde imha edildiğini belirtti.

TRABZON'DAKİ PATLAMA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Trabzon'da Ortahisar ilçesinin yaklaşık 1 mil açığında bugün saat 16.50 sıralarında denizde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama anında vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

VALİLİK: İNSANSIZ DENİZ ARACI KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Vatandaşlar endişeyle patlamanın nedenini merak ederken, Trabzon Valiliği'nden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı saat 16:4 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Öte yandan geçtiğimiz hafta 30 Eylül 2025 tarihinde Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından fark edilen Ukrayna menşeili insansız deniz aracı Yoroz Limanı'na getirilerek askeri personel tarafından açıkta kontrollü şekilde patlatılarak imha edilmişti. Bölgedeki bu tür tehditler ilk kez yaşanmazken, 21 Şubat 2024'te Akçaabat açıklarında bulunan ters dönmüş teknede bomba şüphesi üzerine Sahil Güvenlik devreye girmiş, SAS komandoları dalış yaparak şüpheli cismi fünye ile imha etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
