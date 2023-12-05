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Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu istendi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu istendi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, 11 işçi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 2 işçinin hayatını kaybetmesine, 11 işçinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporu istendi.

Kasım ayında İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Patlama sonrası konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde patlamanın nedenin belirlenmesi için bilirkişi görevlendirilmişti. Patlamanın nedenini ortaya çıkaracak rapor ile ilgili bilirkişinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tosyalı Holding Tosyalı Demir İskenderun Hatay Soruşturma 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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