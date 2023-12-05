Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu istendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 2 işçinin hayatını kaybetmesine, 11 işçinin yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporu istendi.

Kasım ayında İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding'e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Patlama sonrası konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde patlamanın nedenin belirlenmesi için bilirkişi görevlendirilmişti. Patlamanın nedenini ortaya çıkaracak rapor ile ilgili bilirkişinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - HATAY