Tokat'ta Yolcu Otobüsünde Muavin Rehin Alındı
Tokat'ta yolcu otobüsünde kırdığı soda şişesiyle muavini rehin alan zanlı çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, önceki gün saat 20.15 sıralarında Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Samsun'a gittiği öğrenilen yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan Güneş (35), yanında bulunan soda şişesini kırarak yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazıyla yolcular otobüsten inerken, şahıs muavini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ekipleri Güneş'i yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güneş savunmasında, "Psikolojik sorunlarım vardı. Kendime hakim olamadım. Yaptıklarımdan pişmanım" dediği öğrenildi. - TOKAT