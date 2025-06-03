Tokat'ta Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu Kamerada

Tokat'ta motosiklet üzerinde yüzüstü yatarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Tokat- Turhal karayolunda bir motosiklet sürücüsünün canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde 60 AGU 073 plakalı kırmızı bir motosikletin üzerinde yüzüstü yatar pozisyonda seyreden sürücü hem kendi hayatını hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Sürücünün kask takmasına rağmen, motosiklet üzerinde yaptığı bu akrobatik hareket sosyal medyada da tepki topladı. Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü daha sonra gözden kayboldu. - TOKAT