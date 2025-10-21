Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Gözaltı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda, çok sayıda kaçak sigara ve makaron ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak tütün ve tütün mamulleri satışına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Reşadiye ilçesinde operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; 58 paket kaçak sigara, 1 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 2 bin 340 içi tütünle doldurulmuş makaron ve 165 boş makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT