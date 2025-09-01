Tirebolu'da Silahlı Kavga: Samsunspor Taraftarı Hayatını Kaybetti

Tirebolu'da Silahlı Kavga: Samsunspor Taraftarı Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın, hastanede hayatını kaybetti. Olayda kardeşi de yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde dün akşam bir restoranda çıkan silahlı kavgada yaralanan Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Trabzonspor-Samsunspor maçı için Trabzon'a giden Samsunspor taraftarları, dün Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir lokantada yemek molası verdi. İşletme sahibi, taraftarları alkollü olmaları nedeniyle aile ortamına almak istemedi. Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın ile kardeşi R.Ç. silahlı saldırıda yaralandı. Olayın şüphelisi E.T. gözaltına alınırken, olay sonrası Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ümit Çapkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kardeşi R.Ç.'nin ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Kaygı ve stres bedenime yansıdı' diyen Bergüzar Korel'den şaşırtan yorum

Ünlü oyuncu sağlık sorununu açık yüreklilikle anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç makinesi 'Düğüne geldim' deyip üzeri bile aranmadan kampüse girmiş

Suç makinesi bir sözüyle güvenliği aşıp aranmadan kampüse girmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.