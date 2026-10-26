Ticaret Bakanlığı yanıltıcı daire ilanına 28 bin 620 lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı ilan nedeniyle bir işletmeye 28 bin 620 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bir dairenin satış fiyatını 2 milyon lira gösterip bu tutarın yalnızca peşinat olduğunu belirten yanıltıcı ilan hakkında vatandaşın ihbarıyla İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi inceleme başlattı. İlanda dairenin fiyatının 2 milyon lira olarak gösterildiği, ancak vatandaşın iletişime geçmesi üzerine bu tutarın satış fiyatı değil, yalnızca peşinat olduğunun ifade edildiği aktarıldı. Tüketiciyi yanıltan ilan nedeniyle ilgili işletmeye 28 bin 620 lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

Açıklamada, aynı bölgede vatandaşları yanıltıcı bilgilerle yönlendiren başka ilan sahiplerine de ceza uygulandığı, bu konudaki incelemelerin ve idari yaptırımların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, ilanlarda belirtilen fiyatların tüketicileri yanıltmak amacıyla kullanılamayacağı vurgulanarak, tüketici haklarının korunması ve yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatın uygulanması konusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı