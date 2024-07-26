Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Operasyonlarında Kaçak Elektronik Sigara ve Araç Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Ambarlı Limanı'nda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara, Edirne 'de piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 146 bin Türk Lirası olan araç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Ambarlı Limanı'nda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk Lirası değerinde kaçak elektronik sigara, Edirne 'de piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 146 bin Türk Lirası olan araç ele geçirildi. Ayrıca, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından 2024 yılının başından beri gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 135 milyon Türk Lirası olan kaçak oto yedek parçası ele geçirildi.

İstanbul Ambarlı Limanı'nda 23 bin 575 adet elektronik sigara yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Ambarlı Limanı'nda riskli olduğu değerlendirilen şüpheli konteyner detaylı incelemeye tabi tutuldu. Konteynerde gerçekleştirilen kontroller ve aramalar neticesinde, etrafı siyah streçle sarılmış 11 palet eşyanın yer aldığı tespit edildi. Söz konusu 11 paletin etrafında sarılı olan siyah streç filmler açıldığında, üzerinde herhangi bir ibare olmayan bin adet plastik şeffaf su şişelerin üzerinde istiflenmiş 118 adet koli içerisinde 23 bin 575 adet elektronik sigara cinsi eşya yakalandı. Yakalanan elektronik sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon Türk Lirası olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.

Edirne'de kaçak araç operasyonu gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 146 bin Türk Lirası olan araç ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir araç takibe alındı. Ekiplerce kontrole tabi tutulan aracın evrakları incelendiğinde sahte emeklilik belgesi ile Türkiye'ye giriş yapıldığının tespit edilmesi üzerine piyasa değeri 51 Milyon 146 bin Türk Lirası olan araca el konuldu. Olaya ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği belirtildi.

Farklı çeşitlerde oto yedek parçaları gümrük muhafaza engeline takıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, başta gümrüklü sahalar olmak üzere bütün ülke sathında oto yedek parçası kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Gümrük Muhafaza ekiplerinin 2024 yılı ilk yarısında ticari eşya kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, stop lambasından sis lambasına, kaportadan klima malzemelerine ve lastiklere kadar sayısız tür ve çeşitte kaçakçılığa konu olan oto yedek parçası cinsi kaçak eşyaya el konuldu.

135 milyon Türk lirası değerinde kaçaklığa engel olundu

Türkiye ekonomisine zarar veren, haksız kazanç sağlayarak iç piyasa dengesini bozan faaliyetlere yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 135 milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu. Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'nin her noktasında ve farklı coğrafi koşullarda bir yandan yasal ticaretin hızlandırılmasına katkı sağlarken, diğer yandan yasa dışı ticaretle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. - ANKARA