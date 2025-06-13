Ticaret Bakanı Bolat, Venezuela ile İşbirliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Venezuela Ticaret ve Turizm Bakanları ile bir araya gelerek, İstanbul'da gerçekleştirilecek Venezuela İhraç Ürünleri Fuarı'nın hazırlıklarını ve ticaret ilişkilerini değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Venezuela Ticaret Bakanı Coromoto Godoy Calderon ve Turizm Bakanı Leticia Cecilia Gmez Hernndez ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela Ticaret Bakanı Sayın Coromoto Godoy Calderon ve Turizm Bakanı Sayın Leticia Cecilia Gmez Hernndez ile verimli bir heyetlerarası görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, 16-17 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Venezuela İhraç Ürünleri Fuarı'nın hazırlıklarını ele aldık. Fuarın; gıda, sanayi, enerji, ilaç, lojistik hizmetler ve turizm gibi kilit sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve Venezuelalı şirketler arasındaki karşılıklı ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki iş birliği imkanlarını artıracağına inanıyoruz. Toplantıda, ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin durumunu da gözden geçirdik ve ticaretimizin artırılmasına yönelik mevcut imkanlardan yararlanılarak, karşılıklı ticaret hacmini iki ülkenin değerli Cumhurbaşkanlarının ortaya koydukları yıllık 3 milyar dolar hedefine ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmaya karar verdik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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