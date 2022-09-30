Ters yöne girdiği anda otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavşaktan ters yöne girmeye çalışan otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kavşaktan ters yöne girmeye çalışan otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Merkez ilçede bulunan Değirmenaltı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada, H.K. (71) idaresindeki 59 DL 700 plakalı otomobil, Değirmenaltı kavşağında ters yöne girmeye çalışırken T.Ö.'nün hakimiyetindeki 59 EV 012 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı Otomobilde sıkışan sürücü H.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen H.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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