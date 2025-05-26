Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı

Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
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Terme'de skandal görüntüler! Festival alanı Las Vegas'ı aratmadı
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Samsun Terme'de düzenlenen "Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri Festivali"nde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı. Masalarda kumar oynandığı iddia edilirken zabıta görevlilerin denetimler sırasında selam verip geçtikleri dikkatlerden kaçmadı. Skandalla ilgili açıklama yapan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise durumdan haberdar olmadığını, paylaşımlar sonrası stantların kaldırıldığını söyledi.

Samsun'un Terme ilçesinde belediye tarafından düzenlenen festivalde kaydedilen görüntüler kısa sürede büyük bir infiale neden oldu.

KUMAR OYNANIYOR İDDİASI

"Kültür Sanat ve Spor Etkinlikleri Festivali" kapsamında alanda kurulan neredeyse tüm masalarda kumar oynatıldığına yönelik iddia gündeme oturdu.

PARA ALIŞVERİŞİ KAMERAYA YANSIDI

Cep telefonuyla festival alanında kaydedilen görüntülerde masalardaki görevlilerin oyunlara katılan vatandaşlarla para alışverişi yaptıkları kameralara saniye saniye yansırken zabıtaların da alanda aralıksız denetim yaptıkları dikkatlerden kaçmıyor.

ZABITALAR SELAM VERİP UZAKLAŞTI

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in paylaştığı videoda alanda kumar oynandığı dakikalarda zabıtaların denetim yaptığı ve oyun oyunlarla selamlaştıktan sonra bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA VAR

Terme belediyesinde ortaya çıkan görüntüler büyük tepki çekerken İYİ Partili Erhan Usta, X hesabından Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'un kendilerine yaptığı açıklamayı paylaştı.

"STANTLAR KALDIRILDI, UYGULAMALAR YASAKLANDI"

Usta "Terme Belediye Başkanı Şenol Kul tarafımıza ulaştı. Kumar stantlarının kendi sorumluluk alanında yer aldığını ancak durumdan haberdar olmadığını ifade etti. Paylaşımımızın hemen ardından stantların kaldırıldığını ve benzer uygulamaların yasaklandığını belirtti.

"ASLA GEÇİT VERMEYELİM"

Aynı hassasiyeti Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm yöneticilerden bekliyoruz. Kumar, çocuklarımız ve toplumumuz için en büyük tehditlerden biridir. Asla geçit vermeyelim!" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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