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Temizlik Yaparken Tavandan Düşen Esnaf Yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde temizlik yaparken tavanda gördüğü deliği kapatmaya çalışan esnaf, tavandaki panelin kırılması sonucu 5 metre yükseklikten beton zemine düştü ve yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı esnaf hastaneye kaldırıldı.

Temizlik yaparken gördüğü deliği kapatmak için çıktığı tavandan böyle düştü

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Balıkçılar Çarşısı'nda temizlik yaparken gördüğü deliği kapatmak için tavana çıkan esnaf, tavanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan esnaf hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Balıkçılar Çarşısı'nda meydana geldi. Yeni açtığı dükkanında temizlik yaparken tavanda bir delik fark eden Şaban Aman, deliği kapatmak için çıktığı tavandan panelin kırılmasıyla 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olayı gören çevredeki diğer esnaflar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı esnaf, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Temizlik Yaparken Tavandan Düşen Esnaf Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GEYLANİ TOPALOĞLU - 3.Sayfa
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