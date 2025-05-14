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TEM Otoyolunda Kaçak Tütün ve Çay Ele Geçirildi

TEM Otoyolunda Kaçak Tütün ve Çay Ele Geçirildi
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolu İzmit geçişinde durdurulan bir araçta 2 bin 860 gümrük kaçağı sigara ile çok sayıda kaçak tütün ve çay ele geçirdi. Bir şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

TEM otoyolu İzmit geçişinde durdurulan bir otomobilde çok sayıda kaçak tütün ile çay ele geçildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ile Mücadele Şubesi ekipleri, TEM otoyolu İzmit geçişi İstanbul istikametinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 bin 860 gümrük kaçağı sigara, 285 puro 13 kilo nargile tütünü, 4 kilo 200 gram pipo tütünü, 90 paket elektronik sigara tütünü, 4 elektonik sigara cihazı, 6 kilo 400 gram gümrük kaçağı çay, 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirdi.

Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlemler yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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