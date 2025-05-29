Tekne Gezisi Faciası: Genç Adam Gölde Kayboldu

Tekne Gezisi Faciası: Genç Adam Gölde Kayboldu
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Tekne Gezisi Faciası: Genç Adam Gölde Kayboldu
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Adana'da, gölde tekneyle çıktığı geziden dönerken rüzgar nedeniyle suya düşen 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tekne gezisi faciaya dönüştü: Genç adam gölde kayboldu

ADANA - Adana'da arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün geçirmek için göle açılan bir genç, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek suya düştü. Genç adamdan bir daha haber alınamadı. Teknede bulunan biri çocuk 5 kişi kurtarılırken, gölde başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde bulunan Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emirhan Gürbüz (24), biri çocuk toplam 5 kişiyle birlikte tekneyle göle açıldı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dengesini kaybeden Gürbüz, tekneden suya düştü. Bu sırada tekne rüzgarla birlikte gölde sürüklenmeye başladı. Teknede bulunan kişiler durumu hemen polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, teknedeki 5 kişiyi kurtardı. Ancak Emirhan Gürbüz'e ulaşılamadı.

Kurbağa adamlar gölde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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