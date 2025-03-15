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Tekirdağlı Balıkçılar Müsilaj Nedeniyle Sezonu Erken Kapattı

Tekirdağlı Balıkçılar Müsilaj Nedeniyle Sezonu Erken Kapattı
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Karadeniz'de başarılı bir sezon geçiren Tekirdağlı balıkçılar, Marmara Denizi'nde müsilajın etkisiyle avlanma şartlarının zorlaşması nedeniyle sezonu planlanandan daha erken kapatma kararı aldı. Ramazan Bayramı öncesi geri dönme hazırlıkları başlamışken, balıkçıların ağlarını ve teknelerini onarmaya başlayacağı bildirildi.

Bu sezon Karadeniz'e açılan Tekirdağlı balıkçılar, sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte balığın azalması nedeniyle yeniden Marmara Denizi'ne döndü. Ancak Marmara'da görülen müsilaj, balıkçıların sezonu planlanandan daha erken kapatmasına yol açtı.

Karadeniz'de bereketli bir av dönemi geçiren balıkçılar, balık popülasyonunun azalmasıyla birlikte Marmara'ya geri döndü. Ancak denizde yoğun şekilde görülen müsilaj nedeniyle avlanma şartlarının zorlaşması üzerine birçok balıkçı erken paydos etme kararı aldı. Ramazan Bayramı öncesi memleketlerine dönmek isteyen balıkçılar, teknelerini limana çekerek yeni sezon için hazırlıklara başladı.

Müsilaj balıkçıları etkiledi

Balıkçı İdris Şeremet yaptığı açıklamada, "Paydos etmemizin sebebi, Marmara'da ağ atma şansımızın hiç olmaması. Bu yüzden sezon başında Karadeniz'e gittik. Biliyorsunuz, Marmara'da müsilaj vardı. Karadeniz'de bereketli bir sezon geçirdik, neredeyse her gün palamut yakaladık. Hamsi oldu, istavrit oldu. Lüfer için de umutluyduk ama bu yıl olmadı. Yine de bereketli bir sezon geçirdik. Karadeniz'de balık azalınca Marmara'ya döndük ama burada da müsilajın çok olduğunu gördük. Riski göze almadan erken paydos kararı aldık. Bir diğer neden ise balıkçı arkadaşlarımızın gurbetten gelmiş olması. Ramazan Bayramı öncesinde çoluk çocuklarının yanına dönmeleri için 10 gün öncesinden sezonu kapattık. Güzel ve bereketli bir sezon geçirdik. Alnımızın akıyla sezonumuzu tamamladık. Bundan sonra yeni sezona hazırlanacağız, ağlarımızı tamir edeceğiz" dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da, "Süleymanpaşa ilçesinde bulunan büyük teknelerimizdeki balıkçı arkadaşlarımız, müsilaj nedeniyle erken paydos etme kararı aldı. Allah nasip ederse 1 Eylül'de tekrar faaliyetlerine devam edecekler. Bu süreçte ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yapacaklar. Ancak 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerimiz avlanmaya devam edecek" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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