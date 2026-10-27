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Tekirdağ Hayrabolu'da mera alanlarına İngiliz çimi ve yonca tohumu ekildi

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Tekirdağ Hayrabolu'da mera alanlarına İngiliz çimi ve yonca tohumu ekildi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Kutlugün Mahallesi'nde mera alanlarına İngiliz çimi, kamışsı yumak ve yonca tohumu ekildi. Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamındaki çalışmayla meraların verimliliğinin artırılması ve yem maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, meraların verimliliğinin artırılması ve hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanması amacıyla yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında tohum ekim çalışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Numan Tüzüner, beraberindeki teknik ekip ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Şen ile birlikte Hayrabolu ilçesine bağlı Kutlugün Mahallesi sınırları içerisindeki mera alanlarında yürütülen çalışmalara katıldı.

Meraların verimliliği artırılacak

Proje kapsamında belirlenen mera alanlarına İngiliz çimi, kamışsı yumak ve yonca tohumu ekildi. Gerçekleştirilen çalışmalarla meraların bitki örtüsünün güçlendirilmesi, yem bitkisi çeşitliliğinin artırılması ve hayvanların otlatma alanlarından daha verimli şekilde yararlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Meraların doğru kullanılması ve bitki örtüsünün korunması, hayvancılık işletmelerinin yem maliyetlerinin azaltılması açısından önem taşıyor. Islah ve amenajman çalışmalarıyla doğal kaynakların korunmasının yanı sıra meraların uzun vadede daha verimli kullanılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Teknik ekip sahada incelemelerde bulundu

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekibi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Canan Şen'in katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, mera alanlarında tohum ekimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile il müdürlüğünün mera alanlarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında yürütülen projenin, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine ve yem bitkisi üretimine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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