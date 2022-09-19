Tekirdağ haber! Tekirdağ'da iki çocuk içtikleri alkol nedeniyle zehirlendi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 14 yaşındaki iki çocuğun, düğünde içtikleri alkollü içkiden zehirlendiği bildirildi.

Olay, akşam saat 22.55'te Muratlı Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, M.G. ve P.E. isimli 14 yaşındaki iki çocuk, düğünde bir miktar alkollü içki içti. İçtikten bir süre sonra zehirlenme belirtileri ve baygınlık yaşadılar. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 14 yaşındaki iki çocuk Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ