Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 384 bin 344'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Tekirdağ'daki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 384 bin 344 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Tekirdağ ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları" başlığıyla bir basın bülteni yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 33 milyon 612 bin 650 oldu. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,3'ünü otomobil, yüzde 23,6'sını motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Verilere göre 2025 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı toplam 384 bin 344 motorlu kara taşıtının 191 bin 766'sı otomobil, 6 bin 476'sı minibüs, 5 bin 498'i otobüs, 55 bin 632'si kamyonet, 13 bin 12'si kamyon, 75 bin 765'i motosiklet, 1 bin 407'si özel amaçlı taşıt ve 34 bin 788'i traktörlerden oluştu.

Öte yandan Tekirdağ'da Aralık ayında toplam 11 bin 748 taşıtın devri yapıldı. Noterler aracılığıyla gerçekleşen ve ikinci, üçüncü ya da daha fazla el değiştiren taşıtları kapsayan bu devirlerin 7 bin 657'sini otomobiller oluştururken, minibüs sayısı 236, otobüs sayısı 199, kamyonet sayısı 1 bin 819, kamyon sayısı 234, motosiklet sayısı 939, özel amaçlı taşıt sayısı 32 ve traktör sayısı 632 olarak kaydedildi. - TEKİRDAĞ