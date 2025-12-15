Haberler

Çerkezköy'de tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında

Çerkezköy'de tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkezköy'de yüksek faizle borçlandırdıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda senet bulundu.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları ve senet imzalattıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy'de bazı şahısların tefecilik yaptığı yönünde emniyet birimlerine ulaşan çok sayıda ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalarda, şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda tefecilik yaptıkları değerlendirilen M.D., İ.D. ve Y.Ö.'nün adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı

Türkeş'in kızının Öcalan için söyledikleri Meclis'i karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen Revna Sarıgül'e sunulan teklif

İşte 1.5 milyar lira nafaka isteyen gelinine sunduğu teklif
Üsküdar'da yeni başkan eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti iddiası

Olay iddia: Eski başkanın makam aracını köpeğine tahsis etti
Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin koltuğunda hareketsiz halde buldu

Yolcu otobüsünde şüpheli ölüm! Muavin fark etti, polis harekete geçti
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi

Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Çin insansız denizaltıları test etmeye başladı

ABD'nin uykularını kaçıran görüntü! Testlere resmen başladılar
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı

Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığında kirli provokasyon
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı

Böyle yıkım görülmedi! 4 katlı binanın en üst katı ayakta kaldı
title