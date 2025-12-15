Çerkezköy'de tefecilik operasyonu: 3 kişi gözaltında

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde vatandaşları yüksek faizle borçlandırdıkları ve senet imzalattıkları iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy'de bazı şahısların tefecilik yaptığı yönünde emniyet birimlerine ulaşan çok sayıda ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalarda, şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda tefecilik yaptıkları değerlendirilen M.D., İ.D. ve Y.Ö.'nün adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, tefecilik faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dolu ve boş senet ele geçirildi. Ayrıca şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ