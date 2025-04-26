Tekirdağ'da Şantaj ve Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden şantaj ve dolandırıcılık yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ ve Edirne illerinde, "Nitelikli Dolandırıcılık", "Şantaj" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından planlı olarak yürütülen operasyon kapsamında şüphelilere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde, sosyal medya üzerinden tuzağa düşürdükleri kişilerin özel görüntülerini elde eden şüphelilerin, bu görüntülerle mağdurlara şantaj yaparak toplamda 8 milyon TL haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Operasyonlarda şüphelilere ait 18 adet mağdurlara ait banka/kredi kartı ile 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ