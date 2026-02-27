Haberler

Kapaklı'da lokanta yangını

Güncelleme:
Kapaklı ilçesinde bir lokantanın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, lokantada maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir lokantanın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kapaklı ilçesi Karlı Mahallesi'nde bulunan bir lokantanın mutfak bölümünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Lokantadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken lokantada maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
