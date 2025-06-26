Tekirdağ'da Kuru Yük Gemisi Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy açıklarında karaya oturan 'Angy R' adlı kuru yük gemisi için Kıyı Emniyeti ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 72 saatlik süre içinde gemi işletmesi kendi imkanlarıyla kurtarma yapacak.

Tekirdağ Şarköy açıklarında karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için Kıyı Emniyeti ekiplerinin teknik çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında kıyıya 30 metre mesafede karaya oturan Bahama bayraklı "Angy R" adlı kuru yük gemisi için uzman ekipler harekete geçti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gemiye çıkarak yapısal ve teknik incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından kurtarma sürecine geçilmesi bekleniyor.

Kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Çanakkale'den bölgeye gönderilen "Kurtarma 17" römorkörü hazır durumda bekletiliyor. Yetkililer, gemi işletmesinin mevzuat gereği 72 saat içinde kendi imkanlarıyla kurtarma hakkına sahip olduğunu belirtirken, bu sürenin tamamlanmasının ardından kamu kurumlarının doğrudan müdahaleye başlayacağı öğrenildi.

Romanya'dan Cezayir'e gitmek üzere seyrine devam ederken Şarköy açıklarında karaya oturan 186 metre uzunluğundaki gemide 22 mürettebatın bulunduğu bildirildi. İlk bilgilere göre, olay sırasında herhangi bir yaralanma veya deniz kirliliği meydana gelmedi. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken, dalgıçlar da gemi çevresinde sualtı taraması yaptı.

Öte yandan, olayla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve yapılacak incelemeler sonucu idari yaptırım uygulanabileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB: Çelik Kubbe'yi tüm ülkemize yaymayı planlıyoruz

İran-İsrail savaşı sonrası MSB'den kritik hamle! Tüm illere kurulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
YKS çıkışı kızını çiçeklerle karşılayan baba: O dakika dünyalar benim oldu

YKS çıkışı kızına yaptığı kalplere dokunan süper baba konuştu
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu

Yıllık 8 milyon euro kazanacak! İşte Jonathan David'in yeni takımı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.