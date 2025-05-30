Tekirdağ'da Kafenin Tentesi Yangın Çıkardı

Tekirdağ'da bir kafenin alev alan tentesi, yoldan geçen trafik polisinin dikkati sayesinde söndürüldü.

Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki Millet Bahçesi karşısındaki bir kafenin tentesi henüz belirlenemeyen nedenle gece yarısı alev aldı. Alevleri fark eden trafik polisi ve yoldan geçen vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulunurken, bir yandan da suyla müdahale etti. Yangın ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla tamamen söndürüldü. Erken müdahale ile büyümeden söndürülen yangında kafede maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ