Tekirdağ'da Fabrikada Yangın Çıktı
Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek büyük dumanlar çıkardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların bölge genelinden görülebildiği yangına müdahale çalışması başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa