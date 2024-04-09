Tekirdağ'da Ahır Yangını: 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan ahır yangını korkuttu. 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, saat 14.50 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'nin alt kısmında meydana geldi. İddiaya göre; küçük bir hayvancılık işletmesinde henüz nedeni tam belirlenemeyen şekilde başlayan yangın, samanların tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü. Büyükbaş hayvanlardan biri telef oldu. Diğer hayvanlar ise tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışması sonrası tamamen söndürüldü.

Emniyet ekipleri ise bölgede güvenliği sağlarken, kaza mahallinde inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ