Tekirdağ'da 150 Dönüm Buğday Tarlasını Yakan Yangın

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Tekirdağ'da 150 Dönüm Buğday Tarlasını Yakan Yangın
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm ekili buğday tarlaları küle döndü. Yangın, çevredekilerin ihbarı sonrası itfaiye ve çiftçiler tarafından söndürüldü. Hasatın zarar gördüğü bildiriliyor.

Tekirdağ'da 150 dönüm buğday küle döndü

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da çıkan yangında yaklaşık 150 dönüm ekili buğday tarlaları küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Karatepe mevkiinde bulunan buğday tarlalarında meydana geldi. Dumanları fark eden çevredeki kişiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın, civardaki çiftçilerin traktörleriyle ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 150 dönüm ekili buğdayın hasadının zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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