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Tekirdağ'da 1 Ton 165 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 1 Ton 165 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki operasyonda toplamda 1 ton 165 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonlar sırasında A.A. ve O.A. isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda el yapımı şarap bulundu.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde düzenlenen iki farklı operasyonda toplamda 1 ton 165 litre sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım'da Şarköy'ün İğdebağları Mahallesi'nde iki farklı adrese operasyon düzenledi. İlk operasyonda A.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada 365 litre el yapımı şarap ele geçirilirken, ikinci operasyonda O.A. isimli şahsın evinde 800 litre el yapımı şarap bulundu. Ele geçirilen toplam 1 ton 165 litre sahte içkiyle ilgili yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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