Kütahya'da Kuaförde Yangın Çıktı

Kütahya'da Kuaförde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Şehit Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir kuaför salonunda yangın çıktı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Şehit Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir kuaför salonunda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bilal Dinç'e ait kuaför dükkanında yangın, elektrik aksamında meydana gelen arıza sonucu başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangının ardından gece saat 02.00 sularında soğutma çalışmalarına başlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.