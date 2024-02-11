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Tavşanlı'da Hırsızlık Olayları Sonucu Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1 hafta içerisinde 3 farklı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şahıs, 48 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı. Şüphelinin çaldığı malzemelerin yanı sıra uyuşturucu ve silah da ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 1 hafta içerisinde 3 farklı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği 48 saatlik kamera incelemesiyle tespit edilen şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tavşanlı'da 1 hafta içerisinde gerçekleşen 3 ayrı ikametten hırsızlık olayıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 48 saatlik kamera incelemesi sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti. A.K. isimli şüphelinin girdiği ikametlerde aynı yöntemle ve sadece inşaat malzemelerini çalması ekiplerin dikkatini çekti. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve diğer analiz çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan operasyonda A.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahsın çaldığı malzemeleri sattığı kişi de tespit edilerek ikametinde arama yapıldı. Aramada çalınan malzemelerin yanı sıra 10 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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